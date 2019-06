Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin bu yıl 4.'sünü düzenlediği "Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı" (4th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2019) sona erdi.

AİÇÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yapılan kongrede 3 gün boyunca 9 ayrı salonda aynı anda gerçekleşen oturumlarda yurtiçinden ve yurtdışından yaklaşık 200 bilim insanı tarafından 300'ün üzerinde bildiri sunuldu. Konferansın üçüncü gününde sabah yapılan oturumlardan sonra Doğubayazıt'ın tarihi, doğal ve turistik yerlerine gezi düzenlendi.

"Uluslararası Temel ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı"nı değerlendiren Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, ilk kez Ağrı'da, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin ev sahipliğinde yapılan ICANAS 2019'un büyük bir ilgi ve yoğun bir katılımla gerçekleştiğini belirterek, Kongre'nin Üniversiteye, Ağrı'ya, ülkemize ve evrensel bilime katkı sağlayacağına inandığını söyledi. Rektör Karabulut son olarak ICANAS 2019'un Organizasyon Komitesine, sponsorlara, katılımcılara ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA