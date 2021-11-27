İç savaşın kalıntıları gelir kaynakları oldu

Suriye'nin İdlib kentindeki Batabo bölgesinde bulunan hurdalık, iç savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş olan Suriyeliler'in geçim kaynağı haline geldi.

Çok sayıda araç, mermi ve diğer kalıntılardan oluşan hurdalıktaki tonlarca metal, önce ayrıştırılıyor sonra küp hale getirilip satılıyor.