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İç savaşın kalıntıları gelir kaynakları oldu

AA / Doğukan Keskinkılıç - Haberler | Güncel

Suriye'nin İdlib kentindeki Batabo bölgesinde bulunan hurdalık, iç savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş olan Suriyeliler'in geçim kaynağı haline geldi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Batabo bölgesinde bulunan hurdalık, iç savaş nedeniyle yerlerinden edilmiş olan Suriyeliler'in geçim kaynağı haline geldi.

Çok sayıda araç, mermi ve diğer kalıntılardan oluşan hurdalıktaki tonlarca metal, önce ayrıştırılıyor sonra küp hale getirilip satılıyor.

İç savaşın kalıntıları gelir kaynakları oldu

İç savaşın kalıntıları gelir kaynakları oldu

İç savaşın kalıntıları gelir kaynakları oldu

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AA / Doğukan Keskinkılıç - Son Dakika Haberleri

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