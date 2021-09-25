İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı - Haberler Magazin
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İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü manken Adriana Lima'nın siyah iç çamaşırıyla objektif karşısına geçtiği anlar sosyal medyayı salladı. Ünlü mankenin pozlarına kısa sürede yüz binlerce beğeni geldi.

2017 yılında düzenlenen yılbaşı gecesi özel defilesinde podyumda son kez yürüdükten sonra emekliye ayrılan ünlü manken Adriana Lima, yine de objektiflerin karşısına geçmekten vazgeçmiyor. Ünlü manken bu sefer de verdiği pozlarla ortalığı salladı.

ÇOCUKLARINA VAKİT AYIRIYOR

Podyumlara veda ettikten sonra vaktinin büyük bir kısmını çocuklarıyla geçiren Lima, günlük hayatından kesitleri de sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyor.

İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA OBJEKTİF KARŞISINA GEÇTİ

Instagram'da 13 milyon takipçisi bulunan Adriana Lima, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 40 yaşındaki Lima, iç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçti.

Brezilyalı eski top modelin 'Dün gece hakkında...' notunu düştüğü pozlar adeta sosyal medyayı salladı. Lima'nın paylaşımları 500 bin beğeni alırken, binlerce de yorum yapıldı.

İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı

İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı - Haberler Magazin
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