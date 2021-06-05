İç çamaşırlarını satan genç kadın, ayda 49 bin lira para kazanıyor

İngiltere'de Tatiana Bee isimli kadın, kullanılmış iç çamaşırların satıldığı bir siteye üye oldu. Bu işi kazanç kapısı haline getiren kadın iç çamaşırlarını satarak aylık 4000 Sterlin kazanıyor.

İngiltere'de yaşayan genç kadın Tatiana Bee, iki sene evvel sosyal medya hesabından külodunu paylaşıp, takipçilerinden iç çamaşırına uygun bir sütyen rengini seçme konusunda kendisine yardımcı olmalarını istedi. Fakat, erkek takipçileri kendisine fikir vermek yerine kullandığı iç çamaşırlarını satmasını istedi. Bu fikre sıcak bakan genç kadın, çamaşırlarını satmaya başladı.

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

İlk olarak Amerikalı bir takipçisine Nisan 2019 yılında kullanılmış iç çamaşırlarını satan Tatiana, bu şekilde aylık 4000 sterlin kazandığını, bazen siparişlerin çok yoğun olduğunu ve bu nedenle de kullandığı bir iç çamaşırını yıkayıp tekrar giyme fırsatı bulamadan sattığını söyledi.

BAZI MÜŞTERİLERİN ÖZEL İSTEKLERİ OLUYOR

Tatiana, daha sonra kullanılmış iç çamaşırların satıldığı bir siteye üye oldu. Tatiana, bazı müşterilerin ise ürünü satın almadan önce renk ve tarzla ilgili isteklerde bulunduğunu dile getirdi.