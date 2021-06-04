İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin iç çamaşırında rulo halinde gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda, 3'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde arama yaptı. Aramalarda şüphelilerden birinin iç çamaşırının içerisine rulo halinde gizlenmiş 259,65 gram metamfetamin ele geçirildi.Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi