İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
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İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi - Haberler | Güncel

NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

NİĞDE'de polisin düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin iç çamaşırında rulo halinde gizlenmiş metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılara yönelik yapılan çalışmalarda, 3'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheliyi yakaladı. Ekipler, şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde arama yaptı. Aramalarda şüphelilerden birinin iç çamaşırının içerisine rulo halinde gizlenmiş 259,65 gram metamfetamin ele geçirildi.Şüphelilerin sorgusu sürüyor.


İç çamaşırından uyuşturucu çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan Çelebi

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