İç Anadolu'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Sivas'ta, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda Kadınlar Günü dolayısıyla stant açtı.

Polisler burada Kadınlar Günü'nü kutlayarak KADES ile ilgili broşür, maske, kalem ve çanta dağıttı.

Vatandaşlardan Ebrar Sude Yapıcı, gazetecilere, Kadınlar Günü'nde polislerin kendilerini hatırlamalarına çok sevindiklerini söyledi.

Kayseri Kadın Platformu üyeleri de Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Platform adına konuşan Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, kadının, Anadolu topraklarında bilgeliğin, üretkenliğin, çalışkanlığın ve barışın simgesi olduğunu söyledi.

Uzunlu, Türk kadınının bugün bilimde, sporda, kültürde dünya kadınları ile yarışabiliyorsa bunun Atatürk ve kurduğu Cumhuriyet sayesinde olduğunu belirtti.

AK Partili kadınlar da gün dolayısıyla il başkanlığında bir araya geldi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak göreve geldikleri günden bu yana kadın hakları konusunda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de büyük Türkiye hedefinin, kadın erkek omuz omuza vermesiyle gerçekleştirilebileceğini belirtti.

Kayseri Devlet Hastanesinde bir araya gelen sağlık çalışanları da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konferans salonunda düzenlenen programda sağlık çalışanları tarafından şiir ve müzik dinletisi ile folklor gösterisi sunuldu.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı tarafından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkü kadınlar için Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, partililer Atatürk Anıtı'na çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.

Uygur Türkü kadınlarının da yer aldığı etkinlikte partililer adına konuşan Bergüzar Kılıç, Uygur Türkleri'ne etnik temizlik ve asimilasyon politikası uygulandığını savundu.

Kılıç, "Başta genel başkanımız ve Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak her fırsatta zulme ve dünyada zulüm gören kadınlar için ayağa kalkma günüdür." dedi.

Kırşehir

Kırşehir'de Vali İbrahim Akın, Valilik binasında çalışan kadınlara karanfil takdim etti, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kadınlar Günü dolayısıyla açılan sergi ve stantları gezdi.

CHP Kırşehir Kadın Kolları üyeleri, Cacabey Meydanı'nda basın açıklaması yaparak, karanfil dağıttı. Açıklama yapan CHP Kırşehir İl Kadın Kolları Başkanı Meral Gökçınar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın istihdamının artırılması için daha fazla çalışılmasını talep etti.

Kırşehir Genç İHH üyeleri de Cacabey Meydanı'ndaki basın açıklamasında Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkü kadınların yaşadığı zulme son verilmesi çağrısında bulundu.

Nevşehir

Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen programa, yönetici kadın rol model olarak davet edilen Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, konuşma yaptı.

Becel, fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle hayatın her alanında müstesna bir yere sahip olan kadınların gününü kutladı.

Günümüz kadınlarının çeşitli platformlarda başarılarıyla takdir topladığını belirten Becel, kadının toplumun en etkili yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğu vurguladı.

Etkinlikte, kentteki girişimci kadınlar Büşra Dura, Esra Karakoca ve Nalan Altundağ da yaşam hikayelerini ve iş hayatında edindikleri tecrübeleri anlattı.

Kırıkkale

Kırıkkale Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğu, Müftülük konferans salonundaki etkinlikte, kurumsal yapı olarak Türk geleneğinde kadının her zaman devlet protokolünde yerinin olduğunu söyledi.

Türk kadınının kahramanlıklarının saymakla bitmeyeceğini aktaran Tekbıyıkoğlu, "Devletimiz ve belediyelerimiz, kadınlarımızın gelişimine ilişkin önemli projeler geliştiriyor. Kadın girişimciliğine her zaman pozitif ayrımcılıkla muamele ediliyor. Sonuç olarak geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etmek gibi bir hedefimiz varsa bunu kadınlarımızla birlikte yapacağız." diye konuştu.

Şiir dinletisinin yer aldığı etkinlikte Vali Tekbıyıkoğlu, Halk Eğitim Merkezleri kursiyerlerinin açtığı sergiyi gezerek kadınlara karanfil verdi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığı da Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, basın açıklaması yaptı.

Niğde

Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve diğer protokol üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Güzel Sanatlar Lisesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün hazırladığı sergiyi açtı.

Protokol üyeleri Şadırvan Parkı'nda, KADEM, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından açılan stantları gezerek, kadına yönelik şiddetle mücadeleyle ilgili bilgilendirme yaptı. Yoldan geçen kadınlara karanfil dağıtıldı, Türk Kızılay da çorba ikramında bulundu.

Katılımcılar, Yeşilburç köyünde kurulan ve yöresel ürünlerin üretildiği Dene Kadın Kooperatifi'nin açılışını yaparak, ürünlerden tattı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de belediye binasında hizmete başlayan Kadın ve Aile Danışma Merkezinin açılışını yaptı.

Yozgat

Yozgat'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü salonunda düzenlenen etkinlikte, kadınların yaptığı el işi ürünlerin sergisi açıldı.

Açılışta konuşan Vali Ziya Polat, kadınların güçlenmesi için kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin çaba sarf gösterdiğini ifade ederek, "Biz kadınımızın güçlenmesi için her zaman onların yanında ve emrindeyiz. Kadının iş hayatında daha fazla yer almasını istiyoruz. İlimizde 2 olan kadın kooperatif sayımız 18'e ulaştı." dedi.

AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı Yozgat temsilciliğince de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı.

Sivas

Sivas'ta İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkü kadınlara ses olmak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Efe Zileli, dünyadaki tüm kadınların eşit, hür ve insani yaşam koşullarına ulaşabilmeleri için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde toplandıklarını söyledi.

Zileli, dini, inancı, uyruğu ne olursa olsun dünyadaki bütün kadınları, söz konusu bölgedeki kadınlarla dayanışmaya davet etti.