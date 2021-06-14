İbrahimoviç maçta neden yok? İbrahimoviç EURO 2020'de yok mu? İbrahimoviç EURO 2020'de neden yok?

EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla devam ederken, İsveç'in gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak gösterileni dünyaca ünlü yıldız Zlatan İbrahimoviç'in maçlarda neden olmadığı futbol severler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Birçok kişi ünlü yıldızın neden İsveç kadrosunda olmadığını internette aratmakta. Peki İbrahimoviç maçta neden yok? İbrahimoviç EURO 2020'de yok mu? İbrahimoviç EURO 2020'de neden yok?

İbrahimoviç geçtiğimiz günlerde İsveç Milli takımına geri döndüğünü açıklamıştı. Birçok futbol sever uzun süre sonra EURO 2020'de dünyaca ünlü yıldızı görecek olmanın sevincini yaşamıştı. Ancak İsveç aday kadrosu açıklandığında durum futbol severlerin arzu ettiği gibi gerçekleşmedi. Kısa sürede internette en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki İbra EURO 2020 İsveç kadrosunda neden yok?

İBRAHİMOVİÇ EURO 2020'DE NEDEN YOK?

Yakın tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve attığı gollerle taraflı, tarafsız herkesin saygısını kazanan futbolun asi çocuğu İbrahimoviç, belki de son ülkeler arası turnuvasına katılacaktı. İbrahimoviç İtalya Serie A'da yaptığı Roma maçında sakatlanmış ve 10 gün sahalardan uzak kalmıştı. Dizindeki sakatlığı atlatmasına rağmen maç eksiği bulunan yıldız oyuncu, futbol severleri şaşırtacak bir kararla İsveç teknik direktörü Janne Andersson tarafından tercih edilmedi ve EURO 2020 kadrosunda yer almadı. Yaptığı sert açıklamalarla bilinen İbrahimoviç'in ilerleyen günlerde izleyeceği yol ve açıklamaları merakla bekleniyor.

118 maçta attığı 62 golle İsveç Milli Takımı'nın en skorer ismi olan Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktalamıştı.