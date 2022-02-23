İbrahim Üzülmez'in acı günü - Haberler
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İbrahim Üzülmez'in acı günü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İbrahim Üzülmez'in acı günü

Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in babası Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez'in babası Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Kartepe ilçesine Arslanbey Şefkatiye Mahallesi'nde ikamet eden emekli nakliyeci Kemal Üzülmez (83), yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdi. Eski milli futbolcu ve teknik direktör İbrahim Üzülmez ile birlikte 6 çocuk babası, Kocaelispor eski başkanı merhum Hüseyin Üzülmez'in de amcasının oğlu olan Kemal Üzülmez'in cenazesi; ikindi namazına müteakip Şefkatiye Camisinde kılınacak namazın ardından Arslanbey Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İbrahim Üzülmez, Arslanbey, Emekli, Milli, 3. Sayfa, Haberler

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