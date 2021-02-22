İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf
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İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf

22.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:06
İbrahim Tatlıses ve 43 yaş küçük sevgilisinden yeni fotoğraf

Saçlarını boyatırken boyayı saçında fazla tuttuğu için günlerce konuşulan İbrahim Tatlıses, bu sefer de kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle adından söz ettirmeye başladı. Bodrum'a giden çift, aşk dolu pozlarını Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi.

Yıllar sonra İbo Show ile ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, aşk hayatı ve programındaki eğlenceli anlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan usta sanatçı, yeni aşkıyla arabada bir poz verdi.

KALP EMOJİSİ KOYDU

İbrahim Tatlıses'le aşk yaşadığı iddia edilen Gülçin Karakaya, ünlü sanatçıyla Bodrum'a giderken çektiği selfie'yi sosyal medya hesabında paylaştı. Birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram'ının hikaye bölümüne yükleyen Karakaya, "Biz yine yollarda" yazarak kalp emojisiyle Tatlıses'i etiketledi.

ARALARINDA 43 YAŞ VAR

68 yaşında 7 çocuk ve 9 toruna sahibi olan İbrahim Tatlıses, gönlünü kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya kaptırdı.

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