İbrahim Tatlıses'ten kurallara uymayanlara sert tepki: Doludan aracını koruyanlar maske takmaya üşeniyor

Sanatçı İbrahim Tatlıses, İbo Show programında koronavirüs tedbirlerine uymayıp maske takmayan vatandaşların, dolu uyarısı geldiğinde araçlarını korumak için battaniye ve halı ile önlem aldıklarını söyleyerek sitem etti.

Yıllar sonra Star TV ekranlarında İbo Show programına devam eden İbrahim Tatlıses, son bölümünde Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun'u ağırladı. Etrafındaki insanların maske taktığını maskesiz kişileri kendisine yakınlaştırmadığını belirten Tatlıses bu konuda bir de eleştiri de bulundu.

"KENDİLERİNİ KORUMAZLAR AMA ARAÇLARINI DOLUDAN KORURLAR"

Tatlıses, koronavirüsten korunma yollarını dikkate almayanlara şu sözlerle sitem etti: "Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız bangır bangır bağırıyor, 'maske takın' diye. Kimsenin taktığı yok. Bir tane adam çıktı: 'dolu yağacak' dedi. Herkes arabasına 'maske' taktı. Can gitti mi gelmez. Araba gitti mi yenisi gelir."

Program konuğu Hakan Altun da Tatlıses'e destek vererek, "Araçlarına 2 metrekare halı serenler, 50 santim maskeyi takmadılar" dedi.