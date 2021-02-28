İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı

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Geçirdiği kaza sonrası ekranlara uzun bir süre ara vermek zorunda kalan İbrahim Tatlıses, ekran klasiği olan programı İbo Show ile yeni hayatına başlangıç yaptı. Programda yakaladığı başarısının ardından özel hayatıyla da konuşulmaya başlayan Tatlıses, 5. evliliği için Gülçin Karakaya ile ilk adımı attı.

Yıllar sonra ekranların fenomen programı İbo Show ile yeniden izleyici karşısına çıkan İbrahim Tatlıses, programıyla büyük bir başarı elde etti. Her hafta birbirinden ünlü konuklarla gerçekleştirdiği programı gündem yaratan Tatlıses, bu kez özel hayatında aldığı kararla konuşuldu.

EVLİLİK KARARINI KEBAPÇIDA KUTLADI

Daha önce 4 kez evlenen ve 7 çocuğu olan ünlü şarkıcı kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlenme kararı aldı. Evlilik teklifine evet yanıtını alan İbrahim Tatlıses, şimdiden düğün hazırlıklarına başladı. Çiftin evlilik kararını ailelerinin memnuniyetle karşıladığı öğrenilirken, İbrahim Tatlıses'in evlilik kararını kızı Dilan Çıtak Tatlıses ve Gülçin Karakaya ile bir kebapçıda kutladığı bilgisine ulaşıldı.

YENİ BİR ÇOCUK DAHA İSTİYOR

Daha önce verdiği bir röportajda İbrahim Tatlıses, yeni bir çocuk istediğini dile getirmişti. Ünlü şarkıcının İdo Tatlı, Melek Zübeyde Tatlı, Dilan Çıtak, Elif Ada Tatlı, Ahmet Tatlı, Gülden Tatlı ve Gülşen Tatlı adında toplam 7çocuğu bulunuyor.