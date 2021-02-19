İbrahim Tatlıses saçını yaptırdı mı? İbrahim Tatlıses saçı maliyeti ne? İbrahim Tatlıses imajını değiştirdi mi?
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İbrahim Tatlıses saçını yaptırdı mı? İbrahim Tatlıses saçı maliyeti ne? İbrahim Tatlıses imajını değiştirdi mi?

19.02.2021 15:11 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:15
İbrahim Tatlıses saçını yaptırdı mı? İbrahim Tatlıses saçı maliyeti ne? İbrahim Tatlıses imajını değiştirdi mi?

Cumartesi akşam ekrana gelecek olan İbo Show'un merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda en dikkat çeken detay ise Tatlıses'in yeni saç imajı oldu. Peki, İbrahim Tatlıses saçı maliyeti ne? İbrahim Tatlıses imajını değiştirdi mi? İbrahim Tatlıses saçını yaptırdı mı?

Yıllar sonra ekrana dönen İbrahim Tatlıses, her cumartesi akşamı yayınlanan İbo Show ile adından söz ettirmeye devam ediyor. İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan 14. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda ünlü sanatçılar dikkat çekerken İbrahim Tatlıses'in saçında ve imajındaki değişiklik fark edildi. Peki, İbrahim Tatlıses saçını yaptırdı mı? İbrahim Tatlıses saçı maliyeti ne? İbrahim Tatlıses imajını değiştirdi mi?

İBRAHİM TATLISES SAÇINI YAPTIRDI MI?

Fragmanda en dikkat çeken ayrıntı ise İbrahim Tatlıses'in yeni imajı oldu. Saç botoksu ve peruk kullanmadan imajını yenileyen Tatlıses'in daha genç ve diri gözükmek için 8 haftalık bir programa başladığı öğrenildi. Zayıflama programı ve yaşayacağı değişim için Tatlıses'in 100 bin lira harcama yaptığı ortaya çıktı.

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