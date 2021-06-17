Damar tıkanıklığı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kalbine stent takıldı

Yıllar sonra İbo Show ile ekranlara dönen ve izleyicilere keyifli saatler yaşatan İbrahim Tatlıses'in bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Usta sanatçı, damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattı.