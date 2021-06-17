Damar tıkanıklığı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kalbine stent takıldı
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Damar tıkanıklığı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kalbine stent takıldı

Hürriyet - Haberler | Magazin

Yıllar sonra İbo Show ile ekranlara dönen ve izleyicilere keyifli saatler yaşatan İbrahim Tatlıses'in bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı. Usta sanatçı, damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattı.

Yıllar önce uğradığı silahlı saldırı sonucu sağlık sorunlarıyla mücadele eden İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz hafta bir operasyon geçirdiği ortaya çıktı.

STENT TAKILDI

İbrahim Tatlıses damar tıkanıklığı nedeniyle geçen hafta ameliyat masasına yattı. Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde operasyon geçiren ünlü sanatçıya stent takıldı. Gizli gerçekleştirilen operasyonun ardından Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Damar tıkanıklığı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kalbine stent takıldı

Kaynak: Hürriyet

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Damar tıkanıklığı yaşayan İbrahim Tatlıses'in kalbine stent takıldı - Haberler Magazin
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