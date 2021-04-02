İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e destek verdi
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İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e destek verdi

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İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e destek verdi

İbrahim Tatlıses, iki gün önce Nişantaşı'ndaki mekanında saldırıya uğrayan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e destek verdi. Sanatçı, olayda yaralanan çalışanın ve kızının fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. İşte detaylar

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İbrahim Tatlıses, Nişantaşı'ndaki güzellik merkezinde saldırıya uğrayan kızı Dilan Çıtak Tatlıses'e destek verdi. Saldırıyı yara almadan atlatan kızıyla, kafasından yaralanan çalışanın fotoğrafını Instagram'dan paylaşan sanatçı, "Kızımın ve çalışanlarının başına gelenlerden dolayı üzgünüm. Bugün benim kızıma yarın bir başkasına. Adalet yerini bulacaktır. Buna inanıyorum" diye yazdı. Çıtak saldırıyı sonrası, Harbiye Polis Merkezi'ne gelerek şikayetçi olmuştu.

Şarkıcı ifadesinde, yabancı uyruklu oldukları söylediği dört kişilik grubun mekanına geldiğini belirterek, "Asistanım randevularının olmadığını söyleyince, içeride arbede yaşandı. Direkt çalışanıma saldırdılar. Parfüm şişesiyle kafasını yardılar" demişti.

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