İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor
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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor

10.12.2020 20:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 20:28
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor

Star TV'de yayınlanan İbo Show'da 5. bölüm konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olacak. Ayrıca İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada da ilk kez programa katılarak seyircilere keyifli anlar yaşatacak.

9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan 'İbo Show', bir yandan nostalji rüzgarı estirirken, bir yandan da unutulmaz bir gece yaşatacak. Programın cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm konukları ise; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ olacak.

UNUTULMAZ DAKİKALAR YAŞANACAK

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, keyif dolu bir gece yaşanacak. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yeni bölümde, unutulmaz dakikalar seyirciyi bekliyor.

RAPÇİ KODES VE MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ DÜET YAPACAK

Program konukları arasında yer alan; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ unutulmaz bir geceye imza atacak. Programın sürprizlerinden; ünlü rapçi 'Kodes' ise Mustafa Üstündağ ile yaptığı düetle keyif dolu anlar yaşatacak.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor

İBO'NUN KIZI ELİF ADA STÜDYODA

İbrahim Tatlıses'in 7 yaşındaki kızı Elif Ada, babasına sürpriz yaparak stüdyoya geldi. İlk kez babasını stüdyoda izleme heyecanı yaşayan Elif Ada, keyif dolu anlar yaşattı. Konukların arasına oturan Elif Ada, kısa süre de olsa 'İbo Show'a konuk oldu.

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