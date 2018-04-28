İbrahim Tatlıses'in "İdo Üşüyordu" Ajitasyonunu Tarih Yalanladı

AK Parti'den milletvekili aday adayı olan İbrahim Tatlıses Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İzmir mitingine katıldı.

İDO 2 AYLIKKEN, ERDOĞAN'IN İBB BAŞKANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetinin ardından sahneye çıkan Tatlıses, "İdo 2 aylık olmuştu, Erdoğan o zaman belediye başkanıydı. 'Başkanım bizim evimizin oraya doğalgaz gelmedi, İdo üşüyor' dedim. Kapattı, 10 dakika sonra döndü 'yokmuş ama ama ben kendimden vereceğim' dedi, 2 ay sonra doğalgaz bağlandı ve İdo üşümekten kurtuldu" diyerek anısını anlattı.

TARİHLER UYUŞMUYOR

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 doğumlu. Oysa ki Erdoğan, 27 Mart 1994 yılında İBB Başkanlığı görevine başlamıştı. Tatlıses'in anısı kafaları karıştırdı.