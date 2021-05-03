İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya evlendi mi? İşte cevabı...

GÜLÇİN BANA ÇOK İYİ BAKIYOR"İbo Show"un cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde İbrahim Tatlıses'ten sürpriz bir itiraf geldi.

GÜLÇİN BANA ÇOK İYİ BAKIYOR

"İbo Show"un cumartesi akşamı yayınlanan bölümünde İbrahim Tatlıses'ten sürpriz bir itiraf geldi. Ünlü sanatçı daha önce 'asistanım' dediği sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı. Programın konuklarından Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim" dedi.

BİZİMKİ GÖNÜL EVLİLİĞİ

Ünlü sanatçı sözlerinin yankı bulmasının ardından Kelebek'e açıklama yaptı. Karakaya ile resmi olarak nikah masasına oturmadıklarını belirten Tatlıses, "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" dedi. Daha önce Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'la resmi olarak nikah masasına oturan Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz" sorusuna ise "Zaman ne gösterir bilinmez" yanıtını verdi.

43 yaş küçük

İbrahim Tatlıses'in (69) iki yıldır birlikte olduğu Gülçin Karakaya (26) ünlü sanatçıdan 43 yaş küçük.

Kaynak: Hürriyet