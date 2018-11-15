İbrahim Tatlıses'e Benzerliği İle Dikkat Çeken İnşaat İşçisi, Canlı Yayında Söylediği Şarkılarla Hayran Bıraktı

Geçtiğimiz günlerde Haluk Levent'in gündeme getirdiği sosyal medyada paylaşım rekorları kıran ve İbrahim Tatlıses'e benzerliği ile dikkat çeken Türkmen inşaat işçisi Müştak Avcı, Habertürk'ün canlı yayına katıldı. Programda İbrahim Tatlıses imajıyla çıkan Müştak Avcı, imparatora hayranlığını dile getirdi.

SES YARIŞMALARINDA ŞANS BULAMADIĞINI DİLE GETİRDİ

Türkiye'de oturum izni olmak istediğini söyleyen Müştak Avcı, ses yarışmalarına birçok kez katıldığını ancak şans bulamadığını dile getirdi.

"İBRAHİM TATLISES'İN TAHTINA OTURMAK HADDİM DEĞİL"

Mütevazılığı ile de dikkat çeken Avcı, "İbrahim Tatlıses'in tahtına oturmak mı istiyorsun?" sorusuna "O, o kadar kolay değil, ben onun sesiyle büyüdüm, haddim olamaz " cevabını verdi.

TATLISES'İ TATLISES YAPAN TÜRKÜYÜ SESLENDİRDİ

Program sunucusunun İbrahim Tatlıses'eözlemin çok fazla olduğu ve onun parçalarına istek geldiğini söylemesi üzerine, Avcı "Ayağımda Kundura" şarkısını seslendirdi.

YETENEĞİYLE BÜYÜLEDİ

Türkmen yarışmacı seslendirdiği efsane şarkılarla da program sunucularını ve ekran başındakileri yeteneğiyle büyüledi.