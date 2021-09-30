İbrahim Tatlıses 'Çocuklarla ilgilenmedi' diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Tatlıses "Çocuklarla ilgilenmedi" diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, "Üç çocuğumun da düğününe gelmedi, onlarla hiç ilgilenmedi" diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert tepki gösterdi. Tatlıses, "Tabi İbrahim Tatlıses geri geldi. İpime sarılan sarılana, o ipi kesersem herkes yere çakılır uyarayım" dedi.

İmparator İbrahim Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara arasındaki "Düğün" polemiği sürüyor. Şarkıcı, Geçtiğimiz hafta D Magazin'den Asiye Acar'a verdiği röportajda "İdo ve Melek Zübeyde dışında hiçbir çocuğumun düğününden haberim olmadı" dedi. Tatlıses'in bu sözlerine eski eşi Adalet Sara'dan jet yanıt geldi.

Adalet Sara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan röportajda İbrahim Bey'in sadece Melek Zübeyde ve İbrahim'in (İdo) evliliğinden haberi olduğunu, diğer çocuklarının evliliğinden haberi olmadığını söylemesinin gerçekle hiçbir alakası yoktur" dedi.

Tatlıses'in çocuklarının düğününe gelmemek için bahane ürettiğini iddia eden Sara, "İbrahim Bey'in söylediğinin aksine her üç çocuğumun evliliğinden haberi vardı. Fakat babalık vazifesini ne yazık ki, evliliklerinde yapmadı ve yapamadı. Oğlum Ahmet Salim'in ilk evliliğinde kendisini bizzat ben aradım. İstanbul'da evi düzdük ve Şanlıurfa'da yapılacak düğün hazırlığını tarihine bildirdik. Bahaneler bularak düğüne gelmedi. Düğün günü aramadı ve daha önceden de sonradan da hiçbir yardımda bulunmadı" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de eski eşinin açıklamalarına ateş püskürdü. Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tabi İbrahim Tatlıses geri geldi. İpime sarılan sarılana, o ipi kesersem herkes yere çakılır uyarayım. Aslında muhatap bile olmak istemiyorum ama bir cevap vermekte gerekiyor ki herkes haddini bilsin.

İbrahim Tatlıses 'Çocuklarla ilgilenmedi' diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır

İbrahim Tatlıses
Haberler.com - Magazin Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Donald Trump Sezai Temelli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder Bülent Ersoy Mustafa Keser Prens William
Spor Muslera Balotelli Gökhan Töre Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İbrahim Tatlıses 'Çocuklarla ilgilenmedi' diyen eski eşi Adalet Sara'ya sert çıktı: İpi kesersem herkes yere çakılır - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 20:29:57. #1.11#