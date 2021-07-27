İbrahim Taşel kimdir? İbrahim Taşel kaç yaşında, nereli? İbrahim Taşel biyografisi!
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İbrahim Taşel kimdir? İbrahim Taşel kaç yaşında, nereli? İbrahim Taşel biyografisi!

İbrahim Taşel kimdir? İbrahim Taşel kaç yaşında, nereli? İbrahim Taşel biyografisi!
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Uzun yıllar Elazığ'da üniversiteye giden birçok öğrencinin 'İbrahim Hoca'sı oldu. Çok farklı alanlarda çalışan birçok şirket ve yayın kuruluna ortak oldu. Peki, İbrahim Taşel kimdir? İbrahim Taşel kaç yaşında, nereli? İbrahim Taşel mesleği nedir? İbrahim Taşel hayatı ve biyografisi nedir?

Uzun yıllar Elazığ'da üniversiteye giden birçok öğrencinin 'İbrahim Hoca'sı oldu. Çok farklı alanlarda çalışan birçok şirket ve yayın kuruluna ortak oldu. Peki, İbrahim Taşel kimdir? İbrahim Taşel kaç yaşında, nereli? İbrahim Taşel mesleği nedir? İbrahim Taşel hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İBRAHİM TAŞEL KİMDİR?

19 Ekim 1956'da Elazığ'da dünyaya geldi. Dört çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan İbrahim Taşel'in çocukluğu renkli ve hareketli geçti. Okulunda başarılı bir öğrenci olan Taşel, her yaz tatilinde çalıştı. Liseye geldiğinde hocalarından boks dersleri alan Taşel, yedi yıl amatör olarak boks sporuyla ilgilendi. Üniversiteyi Elazığ'da okumak istedi. İlk tercihlerine Elazığ Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi Makine Bölümü'nü yazdı. 1979'da makine mühendisi olan İbrahim Taşel, babasını kaybettiği için aile reisliğini üstlendi.

Üniversite yıllarında Elazığ İlim ve Kültür Derneği'nde öğrencilere, üniversiteye hazırlık dersleri verdi. Bu kurslarda gençlerin başarılı olduğunu gördükçe iyice bu işe yöneldi. Açtığı mühendislik bürosunu bir yıl geçmeden kapattı. 1979'da arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Dershanesi'ni açtı. Uzun yıllar Elazığ'da üniversiteye giden birçok öğrencinin 'İbrahim Hoca'sı oldu. Çok farklı alanlarda çalışan birçok şirket ve yayın kuruluna ortak oldu. 2000 yılında Türkiye genelindeki kurumlarını Elazığ'dan yönetmek zor olduğu için İstanbul'a taşındı. 1983'te evlenen İbrahim Taşel'in dört çocuğu var.

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İbrahim Taşel kimdir? İbrahim Taşel kaç yaşında, nereli? İbrahim Taşel biyografisi! - Haberler
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