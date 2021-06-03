İbrahim Kutluay aşk iddialarını yalanladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İbrahim Kutluay aşk iddialarını yalanladı

İbrahim Kutluay aşk iddialarını yalanladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, uğruna eşinden boşandığı Edwina Sponza ile ayrıldığı iddia edilmişti. Kutluay'ın, İdil Yazar'la aşk yaşadığı yazılmıştı. Kutluay, ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, uğruna eşinden boşandığı Edwina Sponza ile ayrıldığı iddia edilip, YouTuber İdil Yazar'la aşka yaşadığı yazılmıştı. Yaptığı pratik ve lezzetli tariflerle tanınan İdil Yazar'la çıkan aşk iddialarına Kutluay, sosyal medya hesaplarından cevap verdi.

Eski milli basketbolcu, "Bugün basında hakkımda çıkan habar doğru değildir. Saygılarımla" diyerek, iddialarının doğru olmadığınıı söyledi. Kutluay, uzun süredir birlikte olduğu Sponza ile bir dargın bir barışık ilişkisiyle sık sık gündeme geliyor.

İbrahim Kutluay aşk iddialarını yalanladı
İbrahim Kutluay aşk iddialarını yalanladı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Nikos Dendias Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bergen Beren Saat Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Şenol Güneş Ergin Ataman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İbrahim Kutluay aşk iddialarını yalanladı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 01:07:11. #1.15#

title