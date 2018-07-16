Kalın'dan Ebru Özkan Açıklaması: Başkan Erdoğan, Arayarak Geçmiş Olsun Dileklerini İletti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan'ın Türkiye'ye döneceğini belirterek, Başkan Erdoğan'ın, Özkan'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini açıkladı.

"KARDEŞİMİZ ÜLKESİNE DÖNÜYOR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal medya hesabından, "İsrail'in mesnetsiz bir şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan kardeşimiz ülkemize dönüyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN, ARAYARAK GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Sözcü Kalın, "Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu süreçteki metin duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, geçmiş olsun diyorum" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün yaptığı paylaşım şöyle: