İbrahim Erkal'ın vasiyetinden Demet Akalın çıktı! Yazdığı satırları Akalın ağlayarak paylaştı

Evinin otoparkında geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyeti dikkat çekti. Ünlü sanatçı Demet Akalın, Erkal'ın vasiyetinde "Bunu Demet okusun" diyerek şarkı bıraktığını ancak kendisinin şarkıyı okuyamadığını belirtti.

Türk sanat camiasının en sevilen şarkıcıları arasında yer alan İbrahim Erkal, evinin otoparkında düştükten 29 gün sonra 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erkal'ın vefatının üzerinden yıllar geçmesinin ardından vasiyetiyle ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

ERKAL'IN VASİYETİNİ ANLATTI

Söylemezsem Olmaz canlı yayın konuğu olan Demet Akalın'ın programın son dakikalarında yaptığı açıklama sonrası duygusal anlar yaşadı. Akalın, evinin otoparkında düşerek beyin kanaması geçiren ve 29 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden İbrahim Erkal'ın vasiyetinde kendisinin okuması için şarkı bıraktığını söyledi.

"BEN ALTINDAN KALKAMAM"

Şarkıyı okumaya cesaret edemediğini belirten Akalın, "İbrahim Erkal'ın vasiyeti var. Bana ilk basında arkadaşlar söyledi, karısı söylemiş. Şarkıya varıncaya kadar yazmış 'Bunu okumasını istiyorum' diye. Ben altından kalkamam dedim o kadar seviyorum..." dedi. Demet Akalın, açıklamasının devamında gözyaşlarını tutamadı.

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