İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı
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İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

26.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 14:38
İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı

Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu.

Komedyen, oyuncu ve senarist İbrahim Büyükak da koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Üç gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde sürerken, oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi. İbrahim Büyükak test sonucu pozitif çıkınca son görüştüğü arkadaşlarını arayıp bilgi verdi.

Büyükak'ın yakın arkadaşı Eser Yenenler de geçtiğimiz ay korona olmuştu ve hastalığı hafif semptomlarla geçirmişti.(TV100)

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Kaynak: Hürriyet

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