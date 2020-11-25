İbrahim Büyükak korona mı oldu? İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak kaç yaşında, nereli?

Başarılı sinema filmlerine imza atan İbrahim Büyükak korona mı oldu? İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak kaç yaşında, nereli?

BKM oyuncusu olarak tanıdığımız ve daha sonra başarılı sinema filmlerine imza atan İbrahim Büyükak korona mı oldu? İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak kaç yaşında, nereli?

İBRAHİM BÜYÜKAK KORONA MI OLDU?

Birsen Altuntaş haberine göre İbrahim Büyükak koronavirüse yakalandı. En son temaslı arkadaşlarını arayarak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

İbrahim Büyükak, 20 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu Türk oyuncu ve yazar. Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar. Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013'te 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterini canlandırmıştır. 2020'de 3 Adam'ın dağılması ile kendi başına projeler üretmeye başlamıştır.