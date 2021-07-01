İbradı ilçesine atanan Kaymakam Mehmet Gündoğdu görevine başladı
İbradı ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Gündoğdu yeni görevine başladı.
İbradı ilçesine kaymakam olarak atanan Mehmet Gündoğdu yeni görevine başladı.
İbradı Kaymakamlığına Kırıkkale'nin Delice ilçesinde görev yapan Mehmet Gündoğdu tayin edildi.
İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, Gündoğdu'yu ziyaret ederek, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.
???????Gündoğdu, daha sonra diğer ziyaretçilerini kabul etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu