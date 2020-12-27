İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor

Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show, yılbaşı özel programıyla seyircilere yeni yılın ilk anlarında eşlik edecek. İbo Show'da 31 Aralık akşamı; Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, yılbaşı özel programıyla seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, 31 Aralık Perşembe günü saat 20.00'de yayınlanacak. İbo Show'un yılbaşı özel programının konukları ise Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer konuk olacak.

NOSTALJİ RÜZGARI YAŞANACAK

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.

UNUTULMAZ BİR YILBAŞI AKŞAMI OLACAK

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı yılbaşı akşamında, keyifli dakikalar seyirciyi bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Arif Susam, Ümit Besen, Gonca Vuslateri ve Cengiz Kurtoğlu unutulmaz bir geceye imza atacak.