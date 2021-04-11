İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına 11 yıl sonra şarkı sürprizi

İbo Show'un 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici olacak. Ayrıca İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' isimli parçayı da yeni bölümde seslendirecek.