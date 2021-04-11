İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına 11 yıl sonra şarkı sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına 11 yıl sonra şarkı sürprizi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

İbo Show'un 17 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici olacak. Ayrıca İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı 'Gelmesin' isimli parçayı da yeni bölümde seslendirecek.

Türk müziğinin efsane ismi İbrahim Tatlıses, uğradığı saldırının ardından 9 yıl sonra İbo Show ile ekranlara döndü. Star TV ekranlarında program sunan Tatlıses, eğlenceli sunumunun yanı sıra konuklarıyla da her haftaya damga vuruyor.

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Deniz Seki, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl ve İrem Derici konuk olacak.

İMPARATOR'DAN 11 YIL SONRA YENİ ŞARKI

Ayrıca programın 22. bölümünde İbrahim Tatlıses, 11 yıl sonra çıkardığı şarkıyı seslendirecek. İmparator, yeni şarkısını 'Gelmesin' adıyla çıkaracak.

CUMARTESİ AKŞAMI YAYINLANACAK

İbo Show, İbrahim Tatlıses'in sunumuyla 17 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'de yayınlanacak.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına 11 yıl sonra şarkı sürprizi
Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli? Bilal Sonses biyografisi...
Bilal Sonses kimdir? Bilal Sonses kaç yaşında ve nereli? Bilal Sonses biyografisi...
İBO SHOW konukları kimler? İbo Show bu haftaki konukları kimdir?
İBO SHOW konukları kimler? İbo Show bu haftaki konukları kimdir?
Servet Uzun
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Burak Deniz Canan Ergüder Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Abdullah Avcı Ali Palabıyık Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Aksaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! İbrahim Tatlıses'ten hayranlarına 11 yıl sonra şarkı sürprizi - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 00:46:03. #1.14#
title