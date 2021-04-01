İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı

İbo Show'un 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.