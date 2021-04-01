İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı
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İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı

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İbo Show'un 3 Nisan Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölüm konukları belli oldu. İbrahim Tatlıses'in sunduğu programın bu haftaki konukları Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray olacak.

Star TV ekranlarında her cumartesi izleyici karşısına çıkan 'İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. 20. bölümüyle ekranlara gelecek programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor.

BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER KONUK OLACAK

İbo Show'un bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümüne Işın Karaca, Altay, Defne Samyeli ve Buray konuk olacak.

HER CUMARTESİ EKRANA GELİYOR

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği, her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı program, 3 Nisan Cumartesi günü günü saat 20:00'da başlayacak.

İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı

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