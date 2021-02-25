İbo Show'un konukları belli oldu
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İbo Show'un konukları belli oldu

25.02.2021 18:14 | Son Güncelleme: 25.02.2021 18:17
İbo Show'un konukları belli oldu

Geçtiğimiz haftaya imajıyla ve konuklarıyla damga vuran İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show'da bu haftanın konukları belli oldu. İbo Show'un 15'inci bölümüne Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya konuk olacak.

Star'da yayınlanan 'İbo Show', eğlence ve kahkahaya doyacağınız çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor.

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı programda, unutulmaz bir gece yaşanacak.

Seyircisine muhteşem konuklarıyla keyif dolu bir gece yaşatmaya hazırlanan 'İbo Show'; Safiye Soyman, Faik Öztürk, Davut Güloğlu, Sevcan Orhan ve Mümin Sarıkaya ile 27 Şubat Cumartesi gecesine damgasını vuracak.

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