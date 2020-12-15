İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor
15.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:28
9 yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan İbo Show'un merakla beklenen 6. bölüm fragmanı yayınlandı. İbo Show'un bu haftaki konukları Zara, Oktay Kaynarca, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Oya Başar olacak.
Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show, altıncı bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show, cumartesi günü yayınlanacak.
BİRBİRİNDEN DEĞERLİ SANATÇILAR KONUK OLUYOR
İbo Show'un 6. bölümünde yine birbirinden değerli sanatçılar yer alacak. Yeni bölümün konukları Zara, Oktay Kaynarca, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve Oya Başar olacak.
OKTAY KAYNARCA'NIN ŞARKI SÖYLEMESİ BEKLENİYOR
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'nın programda şarkı söylemesi de bekleniyor.