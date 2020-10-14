İbo Show ne zaman ve hangi kanalda başlayacak?

İbo Show için bekleyiş başladı.

İbo Show için bekleyiş başladı. Ekranların sevilen programı İbo Show, izleyiciye yeniden 'merhaba' diyecek. 9 yılın ardından ekranlara geri dönecek İbrahim Tatlıses, programının ilk bölümünde Kutsi ve Deniz Seki'yi konuk olarak ağırlayacak. İşte, İbo Show'un yeni sezonu hakkında bilgi...

Kanalda yayınlanan fragmanda 'yakında' ibaresi kullanılırken, ilk bölümün görüntüleri de paylaşıldı. Net tarih bilgisi verilmezken, Ekim ayı içinde ilk bölümün yayınlanması televizyon kulislerinde gezen iddialar arasında yer alıyor.

Star, yeni sezonda 'İbo Show'u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor.

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show'un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden "nerede kalmıştık?" diyerek ilk bölümün açılışını yapıyor. Daha önce hiç konuşulmayanların konuşulacağı programda, hasret kaldığınız ses, yıllar sonra yeniden daha gür çıkacak!

"O gece neler yaşandı?, En çok neyi özledi?, Cano'ya ilk sözleri ne oldu?, Uzun bir aradan sonra ilk hangi şarkıyı söyledi?" gibi daha bir çok sorunun cevabının yer alacağı programda, geçmişin izini sürerek kapanan perdeyi yeniden açacak.

Kaynak: Hürriyet