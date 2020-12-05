İbo Show konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında, kaç yaşında? Ümit Besen albümleri!
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İbo Show konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında, kaç yaşında? Ümit Besen albümleri!

05.12.2020 21:44 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:49
İbo Show konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında, kaç yaşında? Ümit Besen albümleri!

Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi, Nikah Masası gibi şarkıların sahibi İbo Show konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında, kaç yaşında? Ümit Besen albümleri!

Hit olmuş birçok şarkıya sahip, filmlerde rol alan İbo Show konuğu Ümit Besen kimdir? Ümit Besen kaç yaşında, kaç yaşında? Ümit Besen albümleri!

ÜMİT BESEN KİMDİR?

14 Ekim 1956'da Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen'in ilk enstrümanı melodika oldu. Lise yıllarında ise klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimini yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütahya'ya gitti. Orduevinde onu dinleyen bir general Besen'i Zonguldak Orduevi'ne naklettirdi. Askerliğin ardından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay, Besen'i İstanbul'daki gazino sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekân Köşem Bistro oldu. Besen, 1980 yılında Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlkan ile birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi.

ÜMİT BESEN ALBÜMLERİ

Şikayetim Var (1980)

Islak mendil (1981)

Bayramın Olsun (1982)

İkimizin Yerine (1982)

Dostlar Sağolsun (1983)

Yıkılan Gurur (1984)

Bir Akşam Üstü (1984)

Vazgeçtim Senden (1985)

I Love You (1986)

Deli Gönlüm (1987)

Halk Konseri 1 (1987)

Aşk Burcu (1988)

Müzikli Bir Masal (1989)

Bir Tanesin Sen (1990)

Son Şarkı (1991)

Gökkuşağı (1992)

İkimiz De Sevdik (1993)

Görüşürüz (1994)

Yalnız Kaldım (1995)

Yağmur Var Gözlerimde (1996)

Hadi Git (1997)

Nostalji (1998)

Bizim Hikayemiz (2000)

Dokunsalar Ağlarım (2001)

O Gece (2003)

Ben Bu Gece Ölmezsem (2006)

İyi Günde Kötü Günde (2008)

Garaj Konserleri (2013)

Ümit Besen 2014 (2014)

Başka (2016)

Ümit Besen ile Başka Sahne (2019)

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