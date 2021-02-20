İbo Show konuğu Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel kaç yaşında ve aslen nerelidir? Nuri Sesigüzel eşi kimdir? Nuri Sesigüzel Türküleri ve Filmleri!

İbo Show 20 Şubat Cumartesi günü yine izleyicilerine türkü şöleni yaşatacak! İbo Show'un bu haftaki konuklarından biri de ünlü türkücü Nuri Sesigüzel! Peki, İbo Show konuğu Nuri Sesigüzel kimdir? Nuri Sesigüzel kaç yaşında ve aslen nerelidir? Nuri Sesigüzel eşi kimdir? İşte Nuri Sesigüzel son hali! Nuri Sesigüzel hangi filmlerde oynadı?

Star TV ekranlarına her Cumartesi gelen, sunuculuğunu İmparator İbrahim Tatlıses'in yaptığı İbo Show'un bu haftaki bölümünde de izleyicilerin kulaklarının pası silinecek! Türkiye'nin sevilen sanatçısı ve sinema oyuncusu Nuri Sesigüzel bu akşam İbo Show'a konuk olacak! İşte Nuri Sesigüzel hayatı, filmleri ve türküleri!

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

13 yaşında Halk müziğine gönül veren Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Karaotlak, Halfeti ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 78 yaşındadır. Gerçek adı Nuri Kaçtaş olan Sesigüzel, ses sanatçısı ve sinema oyuncusudur.

13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. Oynadığı onlarca sinema filmi bulunmaktadır.

NURİ SESİGÜZEL TÜRKÜLERİ

Dolana Ay Dolana

Kara Kaş

Kara Kaş Gözlerin Elmas

Kahverengi Gözlerin

Leylam

Aynaya Baktım

Sarı Sabahlık

Gidenin Üçü Güzel

Bir Fincan Kahve Olsam

Öksüz Oğlan

Bayramdan Bayrama

NURİ SESİGÜZEL FİLMLERİ

(1977) Bir Yiğit Gurbete Gitse

(1975) Deli Deli Tepeli

(1975) Bahtı Kara Yarim

(1974) Başa Gelen Çekilir

(1973) Züleyha

(1970) Günahımı Çekeceksin

(1970) Kaderin Oyunu

(1970) Ham Meyve

(1969) Bir Aşk Türküsü

(1969)Dost Hançeri

(1969) Gelin Ayşe'm

(1969) Kendi Düşen Ağlamaz

(1969) Mahallenin Namusu

(1969) Mezarımı Taştan Oyun

(1969) Tütüncü Kız Emine

(1969) Vatan Borcu

(1969) Gül Ayşe

(1968) Kara Sevda

(1968) Yayla Kartalı

(1968) Kara Yazım

(1968) Yaşamak Haram Oldu

(1968) Mezarım Mermerden Olsun

(1967) Acı Türkü

(1967) Garipler Sokağı

(1967) Acı Tutku

(1967) Aşkınla Divaneyim

(1966) Seher Vakti

(1966)Kara Tren

(1966) Fabrikanın Şoförü

(1966) Geceler Yarim Oldu

(1966) Kartal Yavrusu Hamido

(1966) Burçak Tarlası

(1965) Ağlayan Gözler

(1964) Fabrikanın Gülü

(1963) Kara Yılan