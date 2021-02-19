İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında, nereli?

19.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:51
İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında, nereli?

Latif Doğan 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'da doğan, Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında, nereli? Latif Doğan hayatı ve biyografisi nedir?

Latif Doğan 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'da doğan, Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında, nereli? Latif Doğan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU: LATİF DOĞAN KİMDİR?

Latif Doğan 29 Nisan 1967 yılında Adıyaman'da doğan, Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır.

HAYATI

Latif Doğan, müziğe 11 yaşında bir düğünde darbuka çalarak başlamıştır. Kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır. Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur. Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır. 2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkardı ve bu albümlerden sonra nam kazandı.

Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamıştır. Sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

ÖDÜLLERİ

MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)

Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)

ALBÜMLERİ

Sözüm Söz

Yar Gelecek

Küstüm

Kurtulam Gitsin

Bi Tane

Kına Gecesi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Celal Adan Pervin Buldan Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk Şehit Terör Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İbo Show konuğu Latif Doğan kimdir? Latif Doğan kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 11:51:28. #1.14#
title