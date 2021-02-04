İbo Show konuğu Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşında, nereli? Faruk Tınaz hayatı ve biyografisi nedir?
İbo Show konuğu Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşında, nereli? Faruk Tınaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
İBO SHOW KONUĞU: FARUK TINAZ KİMDİR?
Faruk Tınaz6 Haziran 1956 yılında doğan Türk müzisyendir.
Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.
DİSKOGRAFİ
Göz Göze - 1988
Şansım Açıldı - 1989
Ömrümü Çalan Yıllar -1991
Kal Benimle - 1994
Kalbimin Kadını - 1998
Dinlenesi Şarkılar -2007
Yunus Gibi - 2012
İBO SHOW KONUKLARI 6 ŞUBAT 2021
Gülden Karaböcek
Kamuran Akkor
Ayşe Mine
Faruk Tınaz
Ahmet Selçuk İlkan