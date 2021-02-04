İbo Show konuğu Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşında, nereli?

İbo Show konuğu Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz kaç yaşında, nereli? Faruk Tınaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU: FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz6 Haziran 1956 yılında doğan Türk müzisyendir.

Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

DİSKOGRAFİ

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012

İBO SHOW KONUKLARI 6 ŞUBAT 2021

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