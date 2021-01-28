İbo Show konuğu Ali Sunal kimdir? Ali Sunal kaç yaşında, nereli? Ali Sunal filmleri nedir?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan İbo Show konuğu Ali Sunal kimdir? Ali Sunal kaç yaşında, nereli? Ali Sunal filmleri nedir? Ali Sunal hayatı ve biyografisi nedir?

Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapan Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal, İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show konuğu Ali Sunal kimdir? Ali Sunal kaç yaşında, nereli? Ali Sunal filmleri nedir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW KONUĞU: ALİ SUNAL KİMDİR?

Ali Sunal (d. 22 Eylül 1977, İstanbul), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki "Mahmut" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mustafa" rolleriyle tanınmıştır.

Yeditepe Üniversitesinde işletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının Temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır.

FİLMOGRAFİ

Film

Yıl Film Rolü Notlar

1995 Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

1999 Propaganda Mahmut Babası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.

2003 Okul Alparslan Bey

2006 Kısık Ateşte 15 Dakika Erhan

2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sivil Polis Konuk oyuncu

2008 Sıfır Noktası Ozan Televizyon filmi

2011 Banka Yapım aşamasında 2011

2014 Yusuf Yusuf Dolmuş Şöförü Başrol oyuncusu

2015 Hayat Öpücüğü Metin Başrol oyuncusu

2016 Dedemin Fişi Rıfat Çirci/Sırat Çirci konuk oyuncu

Televizyon

Yıl Dizi Rolü Notlar

1997 Şaban ile Şirin

2000 Fosforlu Cevriye Sivil Polis

2002 En Son Babalar Duyar Mustafa

2004 Sayın Bakanım Cömert

2005 Kanlı Düğün Orhan

2007 Komedi Dükkanı Kendisi Konuk oyuncu

Sana Mecburum Berat

2008 Benim Annem Bir Melek Çetin Turuncu

2010 Yaprak Dökümü Serhat 5. sezon

2011 5'er Beşer Aziz Güngör Esen

2011 Huzurum Kalmadı

2012 İnsanlar Alemi Aziz

2013-günümüz. Güldür Güldür Aziz Sunucu Ve Oyuncu

2013 Güzel Çirkin Murat Komiser Başrol oyuncu