İbo Show konuğu Ali Sunal kimdir? Ali Sunal kaç yaşında, nereli? Ali Sunal filmleri nedir?
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu olan İbo Show konuğu Ali Sunal kimdir? Ali Sunal kaç yaşında, nereli? Ali Sunal filmleri nedir? Ali Sunal hayatı ve biyografisi nedir?
Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapan Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal, İbo Show'a konuk oluyor. İbo Show konuğu Ali Sunal kimdir? Ali Sunal kaç yaşında, nereli? Ali Sunal filmleri nedir? İşte detaylar haberimizde...
İBO SHOW KONUĞU: ALİ SUNAL KİMDİR?
Ali Sunal (d. 22 Eylül 1977, İstanbul), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Kemal Sunal'ın oğludur. Babasıyla birlikte oynadığı Propaganda filmindeki "Mahmut" ve En Son Babalar Duyar dizisindeki "Mustafa" rolleriyle tanınmıştır.
Yeditepe Üniversitesinde işletme eğitimi gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünden 1999 yılında mezun oldu. Hâlen Tiyatro İstanbul bünyesinde görev yapmaktadır. 2011 yılının Temmuz ayında oyuncu Gökçe Bahadır ile evlendi. Çift 23 Şubat 2012 günü tek celsede boşandı. 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile evlendi. Şu anda Güldür Güldür Show'da koreografi yönetmenliği yapmaktadır.
FİLMOGRAFİ
Film
Yıl Film Rolü Notlar
1995 Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey
1999 Propaganda Mahmut Babası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.
2003 Okul Alparslan Bey
2006 Kısık Ateşte 15 Dakika Erhan
2007 Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sivil Polis Konuk oyuncu
2008 Sıfır Noktası Ozan Televizyon filmi
2011 Banka Yapım aşamasında 2011
2014 Yusuf Yusuf Dolmuş Şöförü Başrol oyuncusu
2015 Hayat Öpücüğü Metin Başrol oyuncusu
2016 Dedemin Fişi Rıfat Çirci/Sırat Çirci konuk oyuncu
Televizyon
Yıl Dizi Rolü Notlar
1997 Şaban ile Şirin
2000 Fosforlu Cevriye Sivil Polis
2002 En Son Babalar Duyar Mustafa
2004 Sayın Bakanım Cömert
2005 Kanlı Düğün Orhan
2007 Komedi Dükkanı Kendisi Konuk oyuncu
Sana Mecburum Berat
2008 Benim Annem Bir Melek Çetin Turuncu
2010 Yaprak Dökümü Serhat 5. sezon
2011 5'er Beşer Aziz Güngör Esen
2011 Huzurum Kalmadı
2012 İnsanlar Alemi Aziz
2013-günümüz. Güldür Güldür Aziz Sunucu Ve Oyuncu
2013 Güzel Çirkin Murat Komiser Başrol oyuncu