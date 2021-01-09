İbo Show Hayde Gidelum şarkı sözleri nelerdir? Hayde Gidelum şarkı sözleri nedir? Hayde Gidelum şarkı sözleri kime aittir?
09.01.2021 23:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:23
İbo Show Hayde Gidelum şarkı sözleri nelerdir? Hayde Gidelum şarkı sözleri nedir? Hayde Gidelum şarkı sözleri kime aittir? İşte detaylar haberimizde...
İBO SHOW HAYDE GİDELUM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?
Hayde gidelum hayde
Dağa karayemişa
Elun nişanlisina
Ben nasil deyim hayde
Çiktum çami budadum
Endurdum yarisina
Boyle sevdami olur
Girsun yerun dibina
Kizilağaç fidani
Tepeden budanur mi
İnsan sevduği yardan
Bu k'adar utanur mi
Endum dere duzina
Aşlamayi aşladum
Sevdaluk eyi şeydur
Ben da yeni başladum