İbo Show Hayde Gidelum şarkı sözleri nelerdir? Hayde Gidelum şarkı sözleri nedir? Hayde Gidelum şarkı sözleri kime aittir?
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İbo Show Hayde Gidelum şarkı sözleri nelerdir? Hayde Gidelum şarkı sözleri nedir? Hayde Gidelum şarkı sözleri kime aittir?

09.01.2021 23:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:23
İbo Show Hayde Gidelum şarkı sözleri nelerdir? Hayde Gidelum şarkı sözleri nedir? Hayde Gidelum şarkı sözleri kime aittir?

İbo Show Hayde Gidelum şarkı sözleri nelerdir? Hayde Gidelum şarkı sözleri nedir? Hayde Gidelum şarkı sözleri kime aittir? İşte detaylar haberimizde...

İBO SHOW HAYDE GİDELUM ŞARKI SÖZLERİ NEDİR?

Hayde gidelum hayde

Dağa karayemişa

Elun nişanlisina

Ben nasil deyim hayde

Çiktum çami budadum

Endurdum yarisina

Boyle sevdami olur

Girsun yerun dibina

Kizilağaç fidani

Tepeden budanur mi

İnsan sevduği yardan

Bu k'adar utanur mi

Endum dere duzina

Aşlamayi aşladum

Sevdaluk eyi şeydur

Ben da yeni başladum

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