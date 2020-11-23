İbo Show fragman izle! İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları kimler?
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İbo Show fragman izle! İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları kimler?

23.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:17
İbo Show fragman izle! İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları kimler?

İlk 2 bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başaran İbo Show fragman izle! İbo Show 3. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show konukları kimler?

1990'lı yıllara damga vuran ve uzun aradan sonra tekrar ekranlarda yer alan İbo Show 3. bölüm fragmanı ile dikkatleri çekmeyi başardı.

İBO SHOW 3. BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Kibariye, Hüsnü Şenlendirici ve Hakan Altun sevilen şarkıları ile izleyiciye muhteşem gece sunacak. Şarkıların, anıların ve kahkahaların eksik olmayacağı gecede İbrahim Tatlıses bazı sürprizler ile izleyiciyi şaşırtacak.

İBO SHOW HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Her Cumartesi saat 20:00'da STAR TV ekranlarında izleyici ile buluşmaktadır.

İBO SHOW REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Show TV'de yayınlanan "Kuzey Yıldızı İlk Aşk", 2. sırada 9 yıl sonra Star TV'de ekrana geri dönen "İbo Show" programı, 3.sırada "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu", 3.sırada "İbo Show" yer ald

İBO SHOW 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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