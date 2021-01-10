İbo Show'da Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Yıldız Tilbe'nin şarkısını yorumladı! İbrahim Tatlıses'in sözleri olay oldu

Zafer Algöz ve Cem Yılmaz İbo Show'da Yıldız Tilbe şarkısı okudu. Bir süredir Tilbe ile arasının açık olduğu iddia edilen İbrahim Tatlıses açıklamasıyla şaşırttı. Tatlıses, Yıldız Tilbe için "Severiz. Deli-meli ama olsun, o bizim canımız" diye konuştu.

İbo Show'a Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur konuk oldu. Ünlü komedyen Cem Yılmaz, A.R.O.G filminin setinde sürekli 'Kop Gel Günahlarından' şarkısını dinlediklerini söyledi. Yılmaz, daha sonra da stüdyoda Zafer Algöz ile 'Kop Gel Günahlarından' isimli şarkıyı okudu.

Zafer Algöz ve Cem Yılmaz'ın şarkıyı okumasından sonra İbrahim Tatlıses, "Bu şarkı Yıldız Tilbe'nin. Güzel bir şarkı" dedi.

"O BİZİM CANIMIZ"

Tatlıses açıklamasının devamında Yıldız Tilbe'nin 'Kop gel günahlarından' şarkısı için "Yıldız'a 'okuyabilir miyim?' dedim. 'Oku!' dedi. Sonra şarkı yeniden patladı. Yıldız da yazmış. Severiz. Deli-meli ama olsun, o bizim canımız" diye konuştu.

İBO SHOW'A MI ÇIKIYOR?

Tatlıses'in bu sözleri sonrası Yıldız Tilbe'nin ne diyeceği merak edilirken yıllardır birbirleri hakkında yorum yapmayan ikilinin yine aynı programda bir araya gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

YILLAR ÖNCE KÜSMÜŞLERDİ

Yıllar önce İbo Show'a konuk olan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses arasında canlı yayında büyük bir kavga yaşanmıştı. Programda Tatlıses, "Abi beni dövüyorlar, gel beni kurtar, dedin, ben de geldim seni o p.......lerin elinden aldım" demiş, Yıldız Tilbe de bu ifadelere sert çıkmıştı. Olay sonrası Yıldız Tilbe, stüdyoyu terk etmişti.

YILDIZ TİLBE, İBO'YU AFFETİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Yıllar önce yaşanan bu kavga ile ilgili Yıldız Tilbe, 2016 yılında açıklamalarda bulunmuştu. Yıldız Tilbe, İbrahim Tatlıses'i affettiğini belirterek şunları söylemişti:

"Hiç kimseyle dargınlığım yok! Hiç kimseyle dargınlığı sürdürmeye değmez. Hayat o kadar uzun değil. Eğer ölümsüz olsaydım kimseyle konuşmazdım. Herkes kendi bayrağını taşıyor. Onun gibi bir ses daha gelir mi? Herkesten bir tane var."