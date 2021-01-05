İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak

İbrahim Tatlıses'in her hafta birbirinden ünlü isimleri konuk ettiği İbo Show'un 9. yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. İbo Show'un 19 Aralık'ta ekrana gelecek olan yeni bölümde Cem Yılmaz, MFÖ Grubu ve oyuncu Zafer Algöz konuk olacak.

Star'da yayınlanmaya başlayan İbo Show 9 Ocak Cumartesi akşamı yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan İbo Show bu haftaki konuklarıyla çok konuşulacak.

BU HAFTA BOL BOL KAHKAHA ATILACAK

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı İbo Show'da, bu hafta kahkaha tufanı yaşanacak.

TÜM KONUKLAR AYNI ŞARKIDA BULUŞTU

Kahkaha ve eğlencenin eksik olmayacağı gecede, keyifli dakikalar seyircileri bekliyor. Program konukları arasında yer alan; Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz unutulmaz bir geceye imza atacak. MFÖ ve Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses'le birlikte söylediği şarkılarla seyircilere eğlenceli anlar yaşatacak.