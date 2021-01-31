İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın zor anları!
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İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın zor anları!

31.01.2021 11:57 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:01
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın zor anları!

'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.

'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı'ya dans ederken bakmama çabaları sosyal medyanın diline düştü.

Kaynak: Hürriyet

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