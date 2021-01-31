İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın zor anları!

'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.