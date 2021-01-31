İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu
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İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu

31.01.2021 00:33 | Son Güncelleme: 31.01.2021 00:43

StarTV ekranlarında ilgiyle izlenen İbo Show'da bu hafta oryantal Didem Kınalı'nın dans ettiği görüntüler dikkat çekti. Konuklardan Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'in dans ettiği sırada gözlerini başka yöne çevirmeye çalışması sosyal medyada espri konusu oldu.

Her cumartesi akşamı seyircilerin karşısına çıkan İbo Show yine bomba gibiydi. Birbirinden ünlü ismin konuk olduğu eğlence programında oryantal Didem'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI DİLİNE DOLADI

Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırması, sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları tweetleri ardı ardına attı.

İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu
İbo Show'da Ali Sunal ve Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmamaya çalıştığı anlar çok konuşuldu
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