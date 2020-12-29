İbo Show'a konuk olan Zehra Gülüç kimdir? Zehra Gülüç şarkıları: Zehra Gülüç Cennetten Çiçek şarkı sözleri

9 yıl aradan sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show, geçtiğimiz hafta Saba Tümer, Okan Bayülgen, Lerzan Mutlu gibi isimleri ağırladı. Genç isimlerden olan Zehra Gülüç de İbo Show'da sahne aldı. İbrahim Tatlıses ile konuşmaları gündeme gelene Zehra Gülüç kimdir? Zehra Gülüç şarkıları: Zehra Gülüç Cennetten Çiçek şarkı sözleri neler?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 26 Aralık 2020 İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? Bu akşam sürpriz konuğu olarak gelecek olan Zehra Gülüç kimdir, kaç yaşında? Cennetten Çiçek şarkı sözleri..

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

Geçtiğimiz hafta programa Zara, Oktay Kaynarca, Yılmaz Vural ve Oya Başar konuk olmuştu. İbo Show bu hafta konukları arasında; Coşkun Sabah, Okan Bayülgen, Saba Tümer ve Linet bulunuyor. Star TV yayın akışına göre program saat 20:00'de başlayacak. Öte yandan, son dönemde 'Cennetten Çiçek' isimli şarkısıyla dikkat çeken genç şarkıcı Zehra, programın sürpriz konuğu olacak.

ZEHRA GÜLÜÇ KİMDİR?

6 Kasım 1998 doğumlu olan Zehra Gülüç'ün Tuncelili bir ailenin kızı olduğu biliniyor. Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünden henüz mezun olmuştur. Henüz 16 yaşında, Ses tonunun özelliği ve arkadaşlarının desteği ile birlikte cover yaptığı parçaları YouTube kanalına yükleyerek ufak bir kitleye hitap ederken bir gece "Cennetten Çiçek" isimli parçayı hiçbir beklentisi olmadan yüklemiş ve hızla yoğun bir ilgi görmüştür. Birçok kişi tarafından seslendirilen ve oldukça yoğun ilgi gören "Cennetten Çiçek" şarkısının söz ve müziği Koray Albayrak ile Enes Yıldırım'a aittir.

ZEHRA GÜLÜÇ CENNETTEN ÇİÇEK SÖZLERİ

Cennetten Çiçek sözleri

Bir başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim var da

Alacaklıyım yıllardan

Bir başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum