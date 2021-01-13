İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi
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İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi

13.01.2021 14:28 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:14

9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'a konuk olarak davet edilen Tuğba Ekinci, kıyafetiyle büyük bir sürpriz yapmak için kolları sıvadı. Şarkıcı, yıllar önce İbo Show'da giydiği kırmızı elbiseyi program için yeniden diktirdi.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, yıllar sonra İbo Show ile ekranlara geri döndü. Her hafta programında birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Tatlıses, bir bölümde de ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'yi ağırlayacak.

YILLAR SONRA AYNI ELBİSEYİ GİYECEK

Ekinci, yıllar önce katıldığı İbo Show'da giydiği kırmızı iddialı elbisesinin aynısını yaptırdı. Ekinci, elbisesini paylaşarak "Yakında sürpriz" ifadelerini kullandı. Ekinci, diğer paylaşımında ise "Bu elbiseyi hatırlayanlar var mı? Tekrar yeniden aynısı yapıldı. O bizim büyüğümüz abimiz o bize her zaman destek oldu. O zamanlar öyle eğlencesine" dedi.

İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi
Haber Yorumları (2)
SAKARYALI HATUN: Ben: lacivert, bordo, siyah renkleri severim.
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AFYONLU: DEĞİL AKILLARI BAŞIMIZDAN ALACAK!BAKKALDAN SÜT BİLE ALAMAZ BU MORUK TUĞBA
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