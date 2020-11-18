İbo Show 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 2. bölüm konukları kimler?
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İbo Show 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 2. bölüm konukları kimler?

18.11.2020 21:42 | Son Güncelleme: 18.11.2020 21:48

9 yıl aradan sonra İbo Show ile geri dönen İbrahim Tatlıses sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. İbo Show 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 2. bölüm konukları kimler?

Yıllar sonra ekranlara dönen İbrahim Tatlıses, İbo Show ile ekranlarda fırtınalar estirmektedir. İbo Show 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 2. bölüm konukları kimler?

İBO SHOW 2. BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Birbirinden değerli konukları her hafta İbo Show'da ağırlayan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları, Hülya Şimşek, Olgun Şimşek, Kubat, Demet Akbağ olacaktır.

İBO SHOW HABGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı 'İbo Show', 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Star'da...

İbo Show 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 2. bölüm konukları kimler?

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