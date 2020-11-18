İbo Show 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 2. bölüm konukları kimler?

9 yıl aradan sonra İbo Show ile geri dönen İbrahim Tatlıses sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında. İbo Show 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İbo Show 2. bölüm konukları kimler?