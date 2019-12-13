İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde yangın
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İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde yangın

Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

13.12.2019 21:30 | Son Güncelleme: 13.12.2019 21:32
İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde yangın

İbni Hastanesinin arşiv bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hastanenin idari binasındaki arşiv bölümünde, elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangında kablolar tutuştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ve UMKE ekibi sevk edildi.

ekiplerince söndürülen yangın sonucunda arşiv bölümünde ufak çaplı hasar oluştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İbni Sina Hastanesinin arşiv bölümünde yangın
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