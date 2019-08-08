İblis Esir-i Beden Filmi
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Özel güçlere sahip olan dört arkadaş, astral seyahat yapmak istemektedir. Beden ile ruhun ayrılmasıyla zamanlar ve boyutlar arasında seyahat eden arkadaşlar, kendilerini gizem dolu bir maceranın içerisinde bulur. Bu seyahati üç yüz yıllık bir konakta gerçekleştiren gençler, bu sırada gerçek ve ruhlar alemi arasında sıkışan arkadaşlarını ararken peşlerine korkunç bir varlığın takılmasına neden olur. Tehlikede olan gençler, hayatta kalabilmek ve kendilerine musallat olan varlıktan kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.
Yönetmen: Hira Evren Işık
Senaryo: Hira Evren Işık
Oyuncular: Mehmet Geçgel, Elif Erkanlı, Esin Kaya, Emre Bulut, Mualla Şahin
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: İblis Esir-i Beden
Yapımcı Firma: Turanlar Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 30.08.2019
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