İblis Esir-i Beden Filmi

08.08.2019 08:54

Özel güçlere sahip olan dört arkadaş, astral seyahat yapmak istemektedir. Beden ile ruhun ayrılmasıyla zamanlar ve boyutlar arasında seyahat eden arkadaşlar, kendilerini gizem dolu bir maceranın içerisinde bulur. Bu seyahati üç yüz yıllık bir konakta gerçekleştiren gençler, bu sırada gerçek ve ruhlar alemi arasında sıkışan arkadaşlarını ararken peşlerine korkunç bir varlığın takılmasına neden olur. Tehlikede olan gençler, hayatta kalabilmek ve kendilerine musallat olan varlıktan kurtulabilmek için zorlu bir mücadele vermek zorunda kalır.



Yönetmen: Hira Evren Işık

Senaryo: Hira Evren Işık

Oyuncular: Mehmet Geçgel, Elif Erkanlı, Esin Kaya, Emre Bulut, Mualla Şahin

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: İblis Esir-i Beden

Yapımcı Firma: Turanlar Film

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 30.08.2019

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Kaynak: InterSinema.com