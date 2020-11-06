İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

Fatih Camisi önündeki park alanı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi zabıtaları birbirine girdi. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Fatih Camii'nin Cenaze Kapısı'nın önünde bulunan alan bir süredir Fatih Kuran Kursu tarafından otopark olarak işletiliyordu. Ancak İBB'nin kararıyla bu alanın İSPARK olarak kullanılmasının önü açıldı.

TABELA ASMAK İÇİN GELMİŞLERDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ekipleri dün öğle saatlerinde İSPARK alanına tabela asmak için geldiklerinde Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştılar. Yaşanan tartışmada Fatih Belediyesi, buranın kültürel etkinliklerin de yapılacağı bir alan olması için çalıştıklarını kaydetti.

"BEN İMAMOĞLU'NU TANIMAM"

Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavgada bir görevlinin, "Ben Ekrem İmamoğlu'nu tanımam Ergün Turan'ı tanırım" dediği duyuldu.