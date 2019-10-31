İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Ay, Carmela!" seyirciyle buluştu

31.10.2019 13:52

Oyun, 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde ilk gösterimini yaptı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun ayakta alkışlandı.

Oyunun ilk gösterimine İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Ergen, Müdür Yardımcısı Mehmet Karaosmanoğlu'nun yanı sıra birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

Oyunun konusu:

İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino istemedikleri bir gösteriye zorlanırlar. Bu süreçte yaşadıkları olaylar nedeniyle birbirlerini, evliliklerini, sevgilerini, savaşı sorgularlar.

Oyunda Ada Alize Ertem, Çağatay Palabıyık, Deran Özgen rol alıyor.

Oyun, 31 Ekim-2 Kasım, 6-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, 20-23 Kasım 2019 tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, 27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde.

Kaynak: Bültenler